«Мое место силы там, где родилась бабушка»: актер Владимир Петров рассказал о своем идеальном отдыхе и съемках в новом сериале

Совсем скоро, 24 апреля, на ТВ-3 выходит новый сериал "Дурная кровь", который обещает стать громким событием этой телевесны. Следить за судьбой его героев можно будет с понедельника по четверг в 18:30. А пока остаются последние дни до премьеры, мы поговорили с одним из самых опытных актеров проекта Владимиром Петровым. Он рассказал "Теленеделе", почему согласился на роль участкового Степана, зачем ушел из театра и поделился идеальным рецептом для восстановления сил.

Среди актёрской команды сериала "Дурная кровь" у вас чуть ли не самая богатая фильмография – особенно с учетом вашего возраста. Каковы ваши принципы выбора роли/проекта для участия? Чем вас привлекла "Дурная кровь"?

– Да, действительно, сейчас мне 28 лет и уже около 60 работ у меня за спиной. Съемки – это всегда опыт – знакомство с режиссером, со съемочной группой. Я практически никогда не выбирал. Если мне предлагают работу – я на нее охотно соглашаюсь, потому что с кем-то познакомлюсь, получу для себя новый опыт. И это все откладывается в мой огромный багаж.

Из каких вводных и наблюдений родился образ Степана? Случалось ли вам в жизни встречать неуверенного в себе участкового? Как этот персонаж раскроет и проявит себя по ходу сериала – какие черты характера "спят" в нём до поры?

– Не помню, чтобы встречал неуверенных в себе участковых, даже там, где я живу. Несколько раз был у своего участкового и скажу, что он достаточно уверен в себе. Других пока не видел и не встречал (смеется).

Я уже достаточно много поиграл и оперативников, и сотрудников органов, поэтому мне было от чего отталкиваться, в какую сторону думать. А по поводу Степана – вы все увидите в сериале и дадите ему свою оценку.

Как много у вас свободного времени – и как часто вы проводите его в городе? Назовите ваши любимые места для прогулок, театры, музеи, кафе, бары, рестораны Санкт-Петербурга? Что есть в Питере такого, чего нет больше ни в одном другом городе России?

– Все зависит от количества работы. Я из театра ушел и снимаюсь в кино. Съемки есть не всегда – мы можем месяц-два сниматься, а потом полгода сидеть без работы. Поэтому заранее не понятно, насколько ты будешь свободен.

Все свое свободное время я провожу в городе. Раньше любил выезжать за город, но сейчас езжу туда реже.

Летом очень люблю приходить на Дворцовую площадь – выйти где-то на Гостином дворе и дойти до Дворцовой площади – послушать музыкантов и просто посмотреть вокруг. Хоть там и очень шумно – но для меня в этом месте наступает какая-то тишина, можно уйти в свои мысли, посидеть и подумать о чем-то хорошем.

Санкт-Петербург отличается от других городов ритмом жизни – за это я его очень люблю. У нас люди никуда не торопятся. Я помню, когда впервые приехал в Москву, зашел в метро, потом вышел прогуляться по Красной площади – и понял, что все куда-то торопятся, спешат. В Санкт-Петербурге такого нет. У нас – люди проснулись, умылись, позавтракали, сели в машину или автобус, поехали на работу. Такое ощущение, что им на работу не к 9 утра, а к 9 вечера. Просто они выехали раньше, чтобы не спеша добраться до работы. И вот этого просто не отобрать, этого нет нигде, на мой взгляд.

Какой тип отдыха вы предпочитаете? Где ваши "места силы"?

– Я люблю отдыхать со своими друзьями. Мы собираемся все вместе и идем в какой-нибудь бар или просто гуляем по улице, либо снимаем дом за городом на два-три дня – баня, шашлык и просто хорошо проводим время.

Место силы для меня – деревня Пиллово в Ленинградской области, недалеко от Кингисеппа, где родилась моя бабушка. Когда приезжаю туда – я как будто набираюсь новых сил. Недавно ездил к другу на свадьбу, провел в деревне два дня. Вернувшись в город, было ощущение, что я "зарядился" на полгода вперед. Очень хочется приезжать туда чаще, потому что там есть друзья, родственники и вообще – я скучаю по этой деревне.

Вы – представитель курса РГИСИ, которому удалось исполнить мечту чуть ли не всех актеров-студентов и создать свой театр после выпуска. Расскажите, как возникла и как развивалась эта идея?

– Я не просто представитель курса РГИСИ, я представитель мастерской номер 55 Сергея Дмитриевича Черкасского. Нам действительно удалось создать свой театр – мы это сделали нашим дружным курсом.

Как-то в конце первого или второго курса Сергей Дмитриевич дал нам задание изучить биографии студийцев первой студии МХАТа, которых набирал еще сам Константин Сергеевич Станиславский. Это были Алексей Дикий, Михаил Чехов, Евгений Вахтангов, Борис Сушкевич, Лидия Дейкун и многие другие. Мы плотно изучали их биографию, ходили в нашу театральную библиотеку, делали разные сцены из их жизни. У нас и первый спектакль на курсе был точно такой же, как и у первой студии – "Гибель Надежды". Вторые спектакли "Сверчок за очагом" и "Месяц в деревне" - шли в параллели – их тоже ставила первая студия. За время нашего обучения мы стали одной большой дружной семьей, не захотели расходиться, а создать что-то свое, открыть свой театр и заниматься тем, чем мы любим. Постепенно, по крупиночке – у нас все получилось, и мы открыли Городской театр. Премьерным спектаклем был "Сверчок за очагом".

Как удалось найти и обустроить пространство для театра?

– Этим занималась Наталья Сергеевна Лапина, наш художественный руководитель. Вначале мы базировались в особняке княгини Юсуповой. Потом были долгие поиски. В итоге нашли в саду "Сен-Жермен" подвальчик, где своими руками сделали ремонт и сами все обустроили за средства, которые успели заработать ранее. Вкладывали и собственные средства, также нам много помогали наши зрители – огромное им спасибо за это. Мы открывали сбор средств на краудфандинговой платформе, там были позиции, которые можно было купить – например, программка с автографами всех актеров или билет на спектакль. Благодаря этому мы открыли камерную сцену Городского театра.

Как дальше развивались отношения внутри курса после того, как у него появился свой театр? Какие отношения связывают вас с однокурсниками сейчас? Бывают ли у вас ощущения, что театра и однокурсников стало "слишком много" в вашей жизни – и как вы с ними справляетесь?

– Тут я отвечу словами из спектакля, которым открылся Городской театр: "Наш дом – счастливый дом".

Какое место занимает Городской театр в вашей жизни сегодня?

– Повторюсь, что из театра я ушел, но в Городской театр я могу всегда прийти, и мне там будут рады. Там родные мне люди, это не просто однокурсники, не просто педагоги и режиссеры, это моя семья. И если мне будет плохо – в театре всегда меня поддержат и дадут совет.

Насколько вы готовы пускать посторонних в свою личную жизнь? Готовы ли публично рассказать о том, с кем вы сейчас встречаетесь – и к тому, что это может стать предметом обсуждения для зрителей и журналистов?

– Да кому это интересно? У всех своя личная жизнь, свои проблемы. У меня – тоже. Так что мы займемся своей личной жизнью. Узнавать что-то о других – нам не столь интересно. У меня все хорошо – не переживайте.

Фото: ТВ-3