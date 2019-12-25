Жители Мурманска первыми увидели новый сезон "Полярного" с Михаилом Пореченковым

Самая морозная комедия года выходит на ТНТ уже сегодня.

В минувшие выходные в Мурманске состоялась премьера третьего сезона сериала "Полярный" – авантюрной комедии о бывшем бандите Вите Мяснике, который нашёл своё счастье в тихом северном городке. Мероприятие прошло в рамках международного кинофестиваля "Северный характер", в конкурсную программу которого в 2023 году вошли фильмы и сериалы кинематографистов Белоруссии, Казахстана, Ирана, Армении, Великобритании, Франции, США, Норвегии, Малайзии, Израиля, Китая, Латвии, Коста-Рики, России. В центре внимания авторов лент кинофестиваля – человек, который живет на Севере, ценит его суровую красоту, творит и созидает, а также вдохновляет других на преодоление трудностей.

Показ прошёл в мурманском кинотеатре "Мираж Синема". Проект представили шоураннер Дмитрий Малина, актёр Дмитрий Колчин, а также мурманские артисты, снявшиеся в новом сезоне: Лариса Белодед, Марина Волкодав и Дмитрий Пастер. Зрители увидели первые две серии, съёмки которых проходили в Кировске, Апатитах и городе Полярные Зори в марте-апреле 2023 года.

Первые два сезона проекта кинокомпании 1-2-3 Production стали безусловными хитами эфира телеканала ТНТ. В третьем сезоне Михаил Пореченков вернётся к роли Вити Громова и продолжит наводить порядок в маленьком заснеженном городке, где все живут по особым полярным правилам. Витю ждёт неожиданное назначение: он станет мэром Полярного. Кроме того, в город наведается тёща главного героя, которая, мягко говоря, не в восторге от новоиспечённого родственника.

В продолжении морозного сериала к своим ролям вернутся Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица, Ян Цапник, Мария Кравченко, Антон Богданов, Жаргал Бадмацыренов и другие. Также к касту присоединятся Александр Ратников ("Капельник") и Елена Воробей. Над сценарием работали Дмитрий Малина и Эльдар Джафаргулиев при участии Максима Кожаева и Александра Базалеева. Продюсеры: Иван Голомовзюк, Елена Торчинская, Владимир Шапошников. Шоураннер – Дмитрий Малина.

Я знаю, почему "Полярный" нашел такой большой и приятный отклик у огромного количества зрителей, потому что людям показали зиму из их детства. Зиму и в человеческих отношениях, как преодоление. Зиму снежную с высокими сугробами, которую представляли в детстве и которую, став взрослыми потеряли совершенно безвозвратно. Сериал "Полярный" — это форма небольшой сказки для взрослых с житейскими проблемами и выходами из этих проблем. Каждый сюда себя переносит и каждый на себе примеряет те условия и факторы, которые предоставлены герою. Дмитрий Колчин, актер

"Полярный" — это добрая зимняя сказка, где всегда побеждает добро. За этим, наверное, просто приятно наблюдать, потому что хочется, чтобы и в жизни было так, как в "Полярном". Мурманская область обладает своим неповторимым шармом. Здесь уникальная природа и какая-то своя "северная" атмосфера. Где ещё найдешь такую фактуру и таких прекрасных людей?" Дмитрий Малина, шоураннер

Холодный и пасмурный ноябрь в этом году не страшен нашим зрителям, потому что новый сезон самого теплого зимнего сериала Полярный уже спешит в эфир, и обязательно согреет и поднимет настроение. Герои Полярного- влюбленные, настойчивые, наивные, добрые, честные (и не очень), но обязательно идущие в своих идеях и принципах до конца, обязательно подарят приятные эмоции и от души рассмешат каждого. Елена Торчинская, главный продюсер 1-2-3 Production

Смотрите третий сезон морозной комедии "Полярный" – уже сегодня, 20 ноября в 20:00, на ТНТ!

Фото:ТНТ