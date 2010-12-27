"Многогранный Петербург" собрал на концерте таланты из 21 страны

Конкурсанты 25 национальностей приняли участие в гала-концерте.

"Многогранный Петербург" провел большой гала-концерт в стенах ДК им. Ленсовета, сообщает пресс-служба Смольного. Таланты 25 национальностей из 21 страны выступили на встрече лауреатов и дипломантов одноименного конкурса. Иностранные конкурсанты исполняли творческие номера на русском языке или под русскую музыку.

Участников поприветствовала врио губернатора Любовь Совершаева. Она отметила, что Петербург притягивает творческих людей со всего мира, чьи культуры вносят вклад в жизнь города, и вручила благодарственные письма лучшим работодателям, создающим комфортные условия для адаптации иностранцев.

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Фото: пресс-служба Смольного