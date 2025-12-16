Митрошина получила срок по делу об отмывании 127 млн рублей

Суд конфисковал у нее 115 миллионов рублей.

Блогера Александру Митрошину признали виновной в отмывании 127 миллионов рублей. Тверской районный суд Москвы приговорил ее к трем годам условно, сообщили "Известия".

Также Митрошиной отменили домашний арест. Судья постановил конфисковать собственность девушки на общую сумму 115 миллионов рублей.

В 2025 году правоохранители утверждение ФНС задержали блогера задержали в аэропорту Сочи, когда она прилетела из Объединенных Арабских Эмиратов. Ей предъявили обвинение в отмывании денег.

В марте 2022 года Митрошина уехала из России в Дубаи, на родину она решила вернуться впервые за три года. По версии следствия, имея задолженность перед налоговой, она купила квартиру в центре Москвы.

В марте на суде блогер частично признала вину. В ходе разбирательства она заявила, что не оспаривает обвинение в дроблении бизнеса.

Фото: Piter.tv