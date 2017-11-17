"Метрострой" обещает сдать "Беговую" до ЧМ-2018

Представители "Метростроя" заявили, что станцию метро "Беговая" ("Улица Савушкина") сдадут весной следующего года до начала Чемпионата мира по футболу 2018.

В "Метрострое" опровергли заявление работающего на станции метро "Беговая" подрядчика. В компании уверяют, что новую станцию зеленой ветки сдадут весной следующего года. Гендиректор СМУ-13, которое работает на объекте, заявил, что к Чемпионату мира по футболу 2018 года станция будет работать на прогон. То есть поезда не будут там останавливаться.

В компании заметили, что по государственному контракту "Метрострой" должен завершить строительство и монтаж на участке Невско-Василеостровской линии от станции "Приморская" до станции "Улица Савушкина" к весне 2018 года. И эти сроки никто не отменял и не сдвигал. Высказывание же генерального директора подрядной организации назвали эмоциональным и не более.

Ранее Piter.tv сообщал, что Полтавченко запланировал перерезать красные ленточки на пяти новых станциях метро в 2018 году.