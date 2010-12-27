Полтавченко запланировал перерезать красные ленточки на пяти новых станциях метро в 2018 году

У Губернатора Петербурга в планах открыть пять новых станций метро за следующий год

В планах на 2018 год находится направление средств на развитие транспортной системы Петербурга из бюджета города, заявил Георгий Полтавченко 1 ноября в ЗакСе.

Губернатор сообщил, что на развитие общественного транспорта будет направлен 121 млрд рублей, треть которого пойдет на субсидии транспортным предприятиям, чтобы не повышать тарифы проезда.

На строительство метро планируется выделить 26 млрд рублей, но сумма возможно возрастет до 30 млрд.

Я не очень большой любитель перерезать красные ленточки, но в следующем году надеюсь сделать это не менее пяти раз — на станциях „Проспект Славы“, „Дунайский проспект“, „Южная“, „Новокрестовская“ и „Беговая“. Если удастся увеличить финансирование метро, то город в 2018 году направит на эти цели в три раза больше средств, чем в 2011-2012 Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

Также на развитие дорожной сети в Петербурге планируется выделить 88 млрд 700 млн рублей.

Всего, согласно проекту, доход на 2018 год обещает составить 538,6 млрд рублей. Расходы выльются же в 587,5 млрд. Дефицит оценили в 48,9 млрд.