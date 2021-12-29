"Метрострой Северной столицы" поможет семье рабочего, погибшего в шахте строящейся станции "Путиловская"

Мужчина сорвался с высоты 10 этажа.

"Метрострой Северной столицы" поможет семье рабочего, который погиб в шахте строящейся станции "Путиловская". Об этом сообщила пресс-служба организации.

Несчастный случай произошел 15 февраля. 45-летний проходчик четвертого разряда сорвался с высоты 10 этажа при монтировании бетонного кольца в шахте метро. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

"Метрострой Северной столицы" организовал внеплановые проверки соблюдения техники безопасности на всех объектах компании. Стражам порядка оказывается всестороннее содействие. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что строительство метро до Сосновой Поляны начнут в 2023 году.

Фото: Piter.TV