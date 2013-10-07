"Металлург" одержал 14-ю победу подряд в КХЛ

Команда Илья Воробьева уверено лидирует в своем дивизионе проведя меньше игр, чем некоторые соперники.

Магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 одолел казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для команды из Урала данная победа стала 14-ой подряд.

В составе хозяев отличились нападающие Джош Карри и Андрей Чибисов, у казанцев одну шайбу забросил защитник Стивен Кэмпфир.

По итогам 17 игр "Металлург" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очка. "Ак Барс" провел на две игры и имеет в активе 25 очков.

Ранее мы писали о победе петербургского СКА над московским "Динамо".

Видео: YouTube / HCMETALLURG