"Место встречи – Невский, 70": Ирина Васильева об особенностях финансирования районных газет

С некоторых пор из-за особенностей финансирования право на издание районных газет стали разыгрывать на аукционах. По закону, победителем конкурса становится организация, предложившая наименьшую цену. При этом она может не иметь никакого отношения к СМИ и даже быть из другого города. Возможно ли создание качественного издания с интересными и полезными для читателя материалами в таких условиях, выясняли члены клуба "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга".

Иванова: Первым нашу встречу поддержал – идею вообще провести такую встречу на такую тему – Александр Селезнев, газета "Славянка". У вас вообще острая газета?

Селезнев: Нет, у нас добрая газета.

Иванова: А, добрая газета (смеется).

Селезнев: Наша газета – поскольку в этом году исполнилось 25 лет – она уже одно переименование пережила, но я хотел бы немножко о другом аспекте. Вернуться к разговору именно о проблемах всех районных газет, которые были, потому что, ну, у нас в районе сменилось уже пять глав, у нас сменилось уже больше пресс-секретарей, у нас два главы делали свои газеты, которые, выйдя два-три или чуть больше номеров, прекращали свое существование. Но была другая немножко степень свободы, и было, я бы так сказал, нормальное финансирование, которое нам позволяло, например, выпускать детскую газету, которая расходилась по детским библиотекам, по школам и была достаточно интересна – это признавали читатели, и в ней участвовали дети. Но потом ситуация несколько изменилась, и в связи с изменением схемы финансирования получилось, что в конкурсах и аукционах на право издания районных газет стали участвовать непрофильные организации: охранные предприятия, строительные организации, для которых была одна из дополнительных возможностей – как для участников торгов – поучаствовать в дележе бюджетных денег плюс, естественно, потом желание перепоручить издавать газету тем, кто ее раньше делал. Поэтому принятие закона о том, что все торги должны вестись в аукционной форме, оно привело к тому, что главным критерием отбора была цена. Если цена становится критерием отбора, то выиграет демпингующая организация. И у нас в городе получилось так, во многих районов получилось так, что редакций не осталось, живущих в районах и пишущих о районе, поэтому…

Иванова: То есть у нас есть районы, где районные газеты делают люди, которые вообще далеко находятся?

Селезнев: Да, и сейчас также есть, потому что есть две организации, которые выпускают газеты, не имея редакции непосредственно в районах, а имея редакторов по направлениям. Как бы у нас есть такая практика, потому что не все редакции выпускают по одной газете, некоторые больше районных газет выпускают. И сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда средств на районные газеты выделяется в целом достаточно, но Комитет по печати, сохранив старые редакции, он, к сожалению, не смог на должном уровне сохранить именно распространение, то, что влияет на восприятие читателем, и, к сожалению, те средства, которые сейчас выделяются, это признано всеми, они все-таки не дают степени свободы именно редакторской, то есть журналистская работа, она все-таки должна быть оплачиваема, то есть на инициативных материалах долго газетам выживать тяжело.

Иванова: А я бы хотела вернуться к образу замечательного нашего коллеги про корабль и мачту, про то, как мы все ползем наверх, радуемся чему-то... Так вот, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот эта естественным образом существующая связка между администрацией района и районной газетой, она помогает кораблю не потонуть? Или она, наоборот, дополнительным грузом на нем висит и его топит?

Селезнев: Поскольку любой районной администрации нужна районная газета как проводник материалов этой районной организации и общения с жителями, то связь, она неразрывна. Проблема в другом: районные администрации лишены части полномочий, и поэтому распределение средств идет через бюджет Санкт-Петербурга. Если централизованное распределение средств сегодня допускает – вот при закрытии ряда городских газет независимых, которые выходили – допускает целевое финансирование ряда газет городских, именно целевое, не аукционное и конкурсное... У нас сейчас выходят несколько газет, начиная с "Вечернего Петербурга", "Петербургский дневник", в конечном счете "Районы. Кварталы" целевым финансируется, то есть районная газета на сегодня, право выпуска районных газет идет к тому, что мы возвращаемся к конкурсной основе… То есть опять получается тот огрех аукционного закона, когда аукцион на творческую работу проводится, то есть это недостаток работы законодателя. У нас сейчас получается, мы опять приблизимся к тому, что мы опять будем соревноваться на конкурсе с издателем, ну, может быть… Были парадоксы, когда учувствовали на конкурсе издатели из других городов, где дешевле. Они готовы были вахтовым методом или заочно верстать газету: сегодня средства связи позволяют в другом городе верстать газету, печатать и привозить, поэтому нет проблем. И вот это парадокс. Сегодня, наверное, власти городской важно определиться. Если районные газеты так же нужны в сегменте информационного поля городского, то, наверное, надо уже подходить к следующему этапу, от конкурсов уходить к целевому финансированию районных газет, коль уж они так нужны, тем более, что муниципальные газеты… Муниципальные бюджеты не зависят от бюджета Санкт-Петербурга, они финансируются, в общем-то, тоже по той же схеме, когда аукционы, когда конкурсно выбирается подрядчик. Хотя, казалось бы, если есть творческий коллектив, если есть качественная газета, почему на творчество нужно устраивать конкурс?

Иванова: У нас сегодня Ирина была заявлена в качестве основного спикера, да, ну, потому, что мы оттолкнулись… От истории "Царскосельской газеты" пошли. Поэтому я хочу, Ира, вас спросить: а вот была такая ситуация, когда вы участвуете в конкурсе и не были уверены, что вы выиграете этот конкурс?

Васильева: Ну, это не касается "Царскосельской газеты", потому что это как бы газета, которую мы издаем сами, на свои средства, то есть здесь никакого конкурса нет. А в муниципальных конкурсах да, вот мы сейчас в этом году уступили как раз одному издателю, о котором уже несколько раз упоминали, не называя его. Да, он перебил нам конкурс именно количеством контрактов, общим количеством контрактов, поскольку издает в городе сразу несколько районных газет. Вот, и на следующий день, выиграв конкурс, позвонил нам и сказал: "Не хотите ли вы эту газету делать уже на подряде?" Даже так, поскольку своих редакций это издательство не имеет, и вот-вот….

Иванова: Вот получается, что такая достаточно сегодня типичная ситуация.

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Видео: Piter.TV