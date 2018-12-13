Петербургская заведующая детсада с 2011 года получала зарплату за несуществующего электрика

Также она "устроила" помощника воспитателя. И все премии, отпускные и заработную плату забирала себе. Бывшая заведующая отделалась условным сроком на два года и двумя годами испытательного срока.

В Петербурге бывшую заведующую одного из детских садов Московского района признали мошенницей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

После личного приема руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в отношении 48-летней женщины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие выяснило, что в 2011 и 2014 годах она "приняла" на работу электрика и помощника воспитателя. По факту, в детском саду они не работали. Вплоть до апреля 2018 года она забирала себе все зарплаты, отпускные и премии этих работников.

Бюджету Санкт-Петербурга был нанесен ущерб в размере более 1,4 миллиона рублей. Бывшая заведующая отделалась условным сроком на два года и двумя годами испытательного срока.

В апреле петербургский суд закрыл на месяц детский сад из-за кишечной инфекции.

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