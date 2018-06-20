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Петербургский суд закрыл на месяц детский сад из-за кишечной инфекции 
Сегодня, 22:25
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IRINA_CHALKINA

Петербургский суд закрыл на месяц детский сад из-за кишечной инфекции 

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Заболели 57 воспитанников сада.

Во вторник, 16 апреля, стало известно о том, что Красногвардейский районный суд Петербурга закрыл на месяц детский сад из-за кишечной инфекции. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Как оказалось, в детском саду № 53 массово отравились 57 детей. По версии следствия,  в пищеблоке учреждения должным образом не проводилась влажная уборка. Так, в горячем цехе оборудование содержалось в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, были нарушены технологии приготовления блюд.

Представитель учреждения признала свою вину. В действиях юридического лица усмотрены признаки состава административного правонарушения.

Ранее мы сообщали о том, что Московский суд заочно арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в петербургском метро

Фото:pixabay

Теги: детский сад отравление, здоровье, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Общество, Здоровье,

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