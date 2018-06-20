Петербургский суд закрыл на месяц детский сад из-за кишечной инфекции 

Заболели 57 воспитанников сада.

Во вторник, 16 апреля, стало известно о том, что Красногвардейский районный суд Петербурга закрыл на месяц детский сад из-за кишечной инфекции. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Как оказалось, в детском саду № 53 массово отравились 57 детей. По версии следствия, в пищеблоке учреждения должным образом не проводилась влажная уборка. Так, в горячем цехе оборудование содержалось в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, были нарушены технологии приготовления блюд.

Представитель учреждения признала свою вину. В действиях юридического лица усмотрены признаки состава административного правонарушения.

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