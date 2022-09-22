В Минпромторге оценили успехи в развитии нефтегазовой отрасли с 2014 года.

Глава российского министерства по промышленности и торговле Денис Мантуров ждет повышения технической независимости в нефтегазовом оборудовании с 60% до 80%. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пленарного заседания на Тюменском нефтегазовом форуме, выступая на сессии "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам".

Работа еще предстоит большая. Мы рассчитываем выйти <…> где-то к 2025 году на параметры ближе к 80% по технологической независимости. Для этого есть все предпосылки, как я сказал, фундамент создан и с компаниями будем продолжать эту работу. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт напомнил о том, что еще в 2014 году, когда были введены первые западные санкционные ограничения на поставку оборудования, российская технологическая независимость по нефтегазовому машиностроению в целом составляла чуть более 40%. Сейчас властям удалось достичь 60%. При этом такое достижение не потребовало чрезмерных финансовых вливаний со стороны государственного бюджета. Вливания составили 30 миллиардов рублей. Примерно половина из этих средств выделена из Фонда развития промышленности. Речь идет о льготных займах, раскрутке формирующихся проектов и модернизации, создания производственных мощностей.

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Фото и видео: Вконтакте / Промышленно-энергетический форум TNF