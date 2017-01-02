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"Максидом" может вернуть Castorama на петербургский рынок
Сегодня, 19:47
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nadezhda_sib

"Максидом" может вернуть Castorama на петербургский рынок

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Руководство строительных магазинов ведет переговоры.

Петербургская компания "Максидом" хочет приобрести сеть DIY Castorama. На данный момент идет обсуждение параметров сделки, передало "РБК". 

Гипермаркетов товаров для дома ушел с российского рынка в прошлом году из-за невысоких финансовых показателей. Таким образом, сеть продолжит свое существование, причем под тем же брендом. Продавец планирует изменить ассортимент и внутреннюю политику магазинов. 

Сумма сделки может составить около 10 млрд рублей. Планируется, что решение будет принято к концу января 2020 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за год в Петербурге закрылось больше тысячи магазинов

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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