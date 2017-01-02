"Максидом" может вернуть Castorama на петербургский рынок

Руководство строительных магазинов ведет переговоры.

Петербургская компания "Максидом" хочет приобрести сеть DIY Castorama. На данный момент идет обсуждение параметров сделки, передало "РБК".

Гипермаркетов товаров для дома ушел с российского рынка в прошлом году из-за невысоких финансовых показателей. Таким образом, сеть продолжит свое существование, причем под тем же брендом. Продавец планирует изменить ассортимент и внутреннюю политику магазинов.

Сумма сделки может составить около 10 млрд рублей. Планируется, что решение будет принято к концу января 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за год в Петербурге закрылось больше тысячи магазинов.

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