"Макдональдс" в Петербурге накажут за трудоустройство бывшего судебного пристава

Работодатель нарушил закон "О противодействии коррупции".

Руководители одного из "Макдоналдсов" в Петербурге привлечены к административной ответственности за несвоевременное направление уведомления о трудоустройстве бывшего судебного пристава. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

При трудоустройстве бывшего государственного служащего работодатель должен был сообщить об этом в последнее место его службы в течение 10 дней, однако в ресторане быстрого питания этого не сделали.

Теперь руководству придется заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Росстат назвал регионы, в которых проживают самые богатые чиновники.

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