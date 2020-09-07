В петербургском "Макдоналдсе" стартовал проект по отказу от пластиковых крышек для мороженого

Вместо привычного стакана ресторан предложит коробочку со складывающимися картонными лепестками.

Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" в Петербурге запустила проект по отказу от пластиковой крышки для мороженого "Макфлури". Как рассказали в пресс-службе ресторана, нововведение в будущем поможет сократить использование пластика в России на 70 тонн в год.

Вместо стаканов с крышками предприятие будет использовать удлиненные коробочки со складывающимися картонными лепестками. В дальнейшем в конструкцию упаковки внесут доработки и разовьют проект. В текущем году пилотный проект расширят до 40 предприятий, а в 2022 году их количество достигнет 90. Также в "Макдоналдсе" напомнили, что российские рестораны сети ежегодно перерабатывают 4500 тонн масла и 1500 тонн картона, а также нашли способ перерабатывать бумажные стаканы с полиэтиленовым покрытием. У 2025 году "Макдоналдс" намерен ввести раздельный сбор отходов во всех предприятиях сети в России, которых насчитывается свыше 780.

Ранее мы рассказывали, что ресторан Матильды Шнуровой назвали "Открытием года" во французском рейтинге La Liste.

Фото: пресс-служба "Макдоналдс"