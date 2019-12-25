"Магнит" более 70 магазинов на месте Spar и "Семьи"

Всего в регионе будет 916 магазинов.

В среду, 21 октября, стало известно, что на месте торговых объектов "Семья" и Spar появятся магазины бренда "Магнит". Об этом сообщил АБН.

Компания заключила договоры аренды помещений до 10 лет. Все магазины будут располагаться в пределах СЗФО. Так, в Петербурге и Ленобласти появятся 75 магазинов, в Карелии и Великом Новгороде по одному. бщий объем покрытия торговой сети в регионе составит 916 магазинов.

Также ранее на месте закрывшегося Spar в Петербурге появилось две "Ленты".

Ранее мы писали, что у петербургских магазинов начали отбирать разрешающие работать в пандемию QR-коды.

Фото: pexels.com