"Лужники" подали заявку на проведение матчей сборной России по футболу в 2021 году

Последний матч команда провела осенью 2019 года.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, спорткомплекс "Лужники" готов провести товарищеские матчи сборной России по футболу в 2021 году.

Заявка на проведение матчей была подана в середине апреля. Итоговое решение будет принимать Российский футбольный союз (РФС - прим.), "Лужники" также претендовали на проведение финала Кубка России по футболу сезона 2019/20. Но в связи с эпидемией коронавируса турнир был приостановлен на неопределенный срок.

Напомним, последний матч на "Лужниках" сборная России провела 10 октября 2019 года. В рамках квалификации на Евро-2020 команда Станислава Черчесова одержала победу над сборной Шотландии со счетом 4:0.

Ранее стало известно, что УЕФА может перенести старт Лиги наций.

Видео: YouTube / RutNetFly