"Локомотив" выиграл Кубок Петербурга по мини-футболу среди женских команд

Кубок Петербурга по мини-футболу среди женских команд достался Локомотиву.

В Северной столице подошёл к концу розыгрыш Кубка Санкт-Петербурга по мини-футболу среди женских коллективов, выступавших в формате 7 на 7. Игры принимала "Нова Арена". Главный трофей соревнований достался спортивной школе "Локомотив". Информацию об этом предоставила пресс-служба городской Федерации футбола.

Решающая встреча свела "Локомотив" и "Феникс". Победу отпраздновали футболистки "Локомотива" — матч завершился со счётом 4:1. Обладателями бронзовых наград стала команда Университета имени Герцена.

Организаторы также отметили индивидуальные достижения. Приз лучшего вратаря получила Ксения Кашутина. Звание лучшего игрока досталось Дарье Каулиной. Лучшим тренером признан Мераби Челебадзе. Все трое представляют спортивную школу "Локомотив".

В номинации "лучший бомбардир" оказалось сразу два лауреата. По два мяча забили Варвара Бычкова из "Локомотива" и Виктория Обухова из "Феникса". С подробностями турнира можно ознакомиться на его официальной странице.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские юниоры завоевали четыре медали на первенстве России по велоспорту.

Фото: Pxhere