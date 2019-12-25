В школе Невского района торжественно открыли бюст космонавта Германа Титова

Титов был дублером Гагарина а через четыре месяца сам полетел в космос.

В школе №690 Невского района Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие бронзового бюста космонавта и Героя Советского Союза Германа Титова. На церемонии присутствовали его дочь и внучка, друзья, коллеги, ученики и учителя.

Герман Титов в 1961 году был дублёром Юрия Гагарина. Через четыре месяца после исторического полёта Гагарина он сам отправился в космос на корабле "Восток-2". Его полёт длился 25 часов и включал 17 оборотов вокруг Земли. Титов доказал, что в условиях невесомости человек может есть, спать и работать.

Директор школы Виктория Соловьёва рассказала, что на базе школьного музея проводятся экскурсии для школьников района, города и даже воспитанников детских садов. Кроме того, организуются встречи с представителями аэрокосмической отрасли, космонавтами и людьми, увлечёнными космосом.

Фото: Смольный