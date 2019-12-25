На заправках Петербурга служебные машины заправляются без очереди

На АЗС Петербурга есть отдельные окна для машин госучреждений и спецслужб.

Журналист "Фонтанки" решил не покидать автозаправочную станцию в центре Петербурга после того, как ее работа была приостановлена. Он остался ждать следующей поставки топлива и стал свидетелем необычной картины. Очередь на заправке "Роснефти" на Волковском проспекте растянулась до Бухарестской улицы, near виадук. Путь от хвоста очереди до колонки занимал 1 час 40 минут, но в 15:00 колонка с АИ-95 перестала отпускать топливо. Журналист и еще одна женщина, пытавшаяся проскочить без очереди, не успели.

Работница АЗС пояснила, что заправляют только "служебных". Она перечислила: Следственный комитет, полиция, скорая, "ПетербургГаз", Смольный. Списки предоставлены, и сотрудники обязаны их соблюдать. Водители предъявляют удостоверение, СТС и путевой лист, которые сверяются со списком. Корреспондент лично видел, как машины этих ведомств заправлялись на закрытой для обычных водителей станции. Также подъехала "Газель" с тремя канистрами, которые тоже наполнили. На вопрос, чья это машина, ответили: "Это ГУДП Центр, им можно".

Председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко пояснил "Фонтанке", что согласно закону о закупках с АЗС заключен контракт на предоставление топлива, а машина на видео принадлежит предприятию, занимающемуся озеленением. Источник в комитете добавил, что контракт на поставку по топливным картам охватывает весь парк учреждения — и уборочную технику, и легковые машины, используемые исключительно для работы.

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Фото: Piter.TV