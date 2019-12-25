Кардиолог Беленков назвал норму давления для всех 120 на 80

Врач-кардиолог заявил, что индивидуальной нормы давления не существует.

Академик РАН и профессор Юрий Беленков в интервью aif.ru опроверг распространённые заблуждения о работе сердца и сосудов. По его мнению, универсальной нормы артериального давления не существует. Для всех без исключения людей она составляет 120 на 80.

Врач уточнил, что незначительное снижение показателей допустимо для молодых и женщин среднего возраста с гипотонией. Для пациентов с диабетом второго типа и заболеваниями почек приемлемыми считаются цифры до 135 на 85.

Беленков предупредил: если человеку назначили лекарства для контроля давления, нельзя прекращать их приём самостоятельно, даже если появились побочные эффекты. В то же время терпеть недомогание на фоне лечения недопустимо. В такой ситуации следует вернуться к врачу, чтобы специалист выяснил причины и подобрал новую схему терапии.

Аналогичный подход, по словам кардиолога, применим к статинам, которые назначают при повышенном холестерине. Доктор подчеркнул: нельзя бросать лечение, как только состояние улучшилось. "Лечатся для того, чтобы не было хуже, а не когда становится плохо", — резюмировал Беленков.

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Фото: Piter.tv