"Лыжными стрелами" воспользовалось более 1600 тысяч петербуржцев

Такую статистику предоставили в Правительстве города.

За время новогодних и рождественских праздников "Лыжными стрелами" воспользовалось более 1600 петербуржцев и гостей Северной столицы. По данным пресс-службы Смольного, именно такое количество зафиксировано на спортивных стартах. Для экстремалов были организованы развлекательные мероприятия. Также желающие могли попробовать свои силы в гонке от 5 до 15 километров, скандинавской ходьбе и подвижных играх.

Отметим, что любители активного отдыха направились на снежные трассы в Орехово и Шапки с Московского и Финляндского вокзалов.

Напомним, что Петербург и Ленобласть накроют обильные снегопады и метель.

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