Петербург и Ленобласть накроют обильные снегопады и метель

Ухудшение погодных условий произойдет в ближайшие дни.

Жителей Петербурга и Ленобласти ждет ухудшение погодных условий в ближайшие рабочие дни. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" со ссылкой на синоптиков.

По прогнозу 9 января в большинстве районов города и области будет идти снег. Ночью и днем 10 января пройдет умеренный снег, а температура воздуха опустится до минус 17 °С. В пятницу, 11 января, в отдельных районах Петербурга и Ленобласти будет бушевать метель, а столбик термометра покажет минус 18 °С. Кроме того, на дорогах возможна гололедица.

Ранее мы писали, что в Новый год и Рождество петербургским метро воспользовались почти 250 человек.

Видео: YouTube / Postman Postman