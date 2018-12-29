В Новый год и Рождество петербургским метро воспользовались почти 250 человек

В новогоднюю ночь пассажиров оказалось в 17 раз больше, чем в рождественскую.

Почти 250 тысяч человек воспользовались услугами петербургского метро в Новый год и Рождество. При этом в новогоднюю ночь пассажиров оказалось в 17 раз больше, чем в рождественскую. Об этом сообщают городские СМИ.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января в подземку спустились 232 тысячи человек, а в ночь с 6 на 7 января — 14,5 тысяч человек.

Отметим, что 1 января, незадолго до трех часов ночи все эскалаторы на станции метро "Адмиралтейская были переведены на режим "подъем". Это позволило справиться с огромным потоком людей, желающих увидеть салют.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга нарисовали советский Новый год.

Фото: pixabay.com