"Лигу ставок" признали нарушителем закона о рекламе

Букмекер назвал себя "лучшим" без сравнения и подтверждения факта.

Петербургская УФАС признала букмекерскую компанию "Лига ставок" нарушителем закона о рекламе, сообщила пресс-служба антимонопольщиков. Решение по делу букмекеров УФАС вынесла 1 ноября.

Как выяснилось, один петербуржец пожаловался на баннерную рекламу "Лучший букмекер", которую разместили на стадионе "Газпром-Арена" в конце минувшего апреля 2019 года, во время матча "Зенит"–"Крылья Советов". Эту рекламу показывали также в эфире телеканала Матч-ТВ Премьер.

Согласно правилам, в рекламе нельзя использовать сравнительные характеристики рекламируемого объекта без непосредственного критерия, по которому это сравнение проводилось. Такие характеристики как "первый", "лучший", "номер один" должны иметь подтверждение.

В рекламе "Лучший букмекер" такого критерия не было, следовательно, реклама не могла считаться достоверной, а это нарушает Закон о рекламе. УФАС передала дело уполномоченному должностному лицу для возбуждения административного производства. Владельцу букмекерской компании грозит штраф.

Ранее мы писали, что в Петербурге реклама перед кинопоказами может сократиться.

Фото: Piter.TV