Чистота дорог и тротуаров в Выборге обойдется Ленобласти в 23 млн рублей

Администрация Выборгского района Ленинградской области выбрала ООО «ЛидерСпецТранс» для обслуживания и уборки дорог.

Администрация Выборгского района Ленинградской области подвела итоги аукциона на содержание и механизированную уборку автомобильных дорог. Об этом пишет АБН24.

Победителем стало ООО "ЛидерСпецТранс", предложившее наиболее выгодные условия сотрудничества. Стоимость контракта составит 23,4 миллиона рублей.

Работы будут проводиться на трех категориях дорог и тротуаров и должны быть завершены до конца ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти очистили от снега почти 3200 километров дорог и обочин.

Фото: Piter.TV