Чистота дорог и тротуаров в Выборге обойдется Ленобласти в 23 млн рублей

Администрация Выборгского района Ленинградской области подвела итоги аукциона на содержание и механизированную уборку автомобильных дорог. Об этом пишет АБН24.
Победителем стало ООО "ЛидерСпецТранс", предложившее наиболее выгодные условия сотрудничества. Стоимость контракта составит 23,4 миллиона рублей.
Работы будут проводиться на трех категориях дорог и тротуаров и должны быть завершены до конца ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти очистили от снега почти 3200 километров дорог и обочин.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все