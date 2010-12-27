"Лента" прокомментировала угрозу отравления товаров

Администрация сети магазинов "Лента" сделала заявление об угрозе шантажа в свой адрес. В компании уточнили, что в гипермаркетах регулярно проверяют качество реализуемых продуктов и следят за безопасностью. Об этом сообщила пресс-служба сетевых магазинов.
Безопасность продукции, реализуемой в торговой сети "Лента", подтверждается соответствующими документами – декларациями соответствия и протоколами лабораторных испытаний.
Пресс-служба ООО "Лента"
Также администрация посчитала, что единственный способ разобраться с проблемой – это обращение в компетентные органы.
Напомним, что ранее неизвестные злоумышленники пригрозили отравить товары сети магазинов "Лента", если им не выплатят 500 тысяч долларов.
Фото: lenta.com
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