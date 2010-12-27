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"Лента" прокомментировала угрозу отравления товаров
Сегодня, 15:36
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Cherepanov

"Лента" прокомментировала угрозу отравления товаров

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В компании заверили, что в гипермаркетах регулярно следят за безопасностью.

Администрация сети магазинов "Лента" сделала заявление об угрозе шантажа в свой адрес. В компании уточнили, что в гипермаркетах регулярно проверяют качество реализуемых продуктов и следят за безопасностью. Об этом сообщила пресс-служба сетевых магазинов.

Безопасность продукции, реализуемой в торговой сети "Лента", подтверждается соответствующими документами – декларациями соответствия и протоколами лабораторных испытаний.

Пресс-служба ООО "Лента"

Также администрация посчитала, что единственный способ разобраться с проблемой – это обращение в компетентные органы.

Напомним, что ранее неизвестные злоумышленники пригрозили отравить товары сети магазинов "Лента", если им не выплатят 500 тысяч долларов.

Фото: lenta.com

Теги: лента прокомментировала угрозу отравления
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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