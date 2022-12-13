"Лента" может выкупить петербургскую сеть "Улыбка радуги"

По мнению экспертов, стоимость сделки может составить 35 млрд рублей.

Стало известно, что ретейлер "Лента" планирует приобрести сеть магазинов косметики и товаров для ухода "Улыбка радуги". Об этом в понедельник, 17 апреля, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке ретейла.

По мнению экспертов, стоимость сделки может составить 35 млрд рублей. Выйти в дрогери-сегмент "Лента" намерена из-за снижения трафика и среднего чека в гипермаркетах, это позволит ретейлеру ускорить рост бизнеса и увеличить стоимость компании.

Ранее в Петербурге X5 Group открыла производство готовой еды. На первом этапе площадка обеспечит до 5 тыс. блюд из 35 наименований в сутки для 27 магазинов "Перекресток".

Фото: Piter.tv

