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В Петербурге X5 Group открыла производство готовой еды
Сегодня, 18:47
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В Петербурге X5 Group открыла производство готовой еды

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На первом этапе площадка обеспечит до 5 тыс. блюд из 35 наименований в сутки для 27 магазинов "Перекресток".

Стало известно, что в Петербурге ретейлер Х5 Group запустил собственное производство готовой еды. Площадка открыла на базе партнерской для холдинга фабрики Hot Hit. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказали в пресс-службе компании. 

На первом этапе площадка обеспечит до 5 тыс. блюд из 35 наименований в сутки для 27 магазинов "Перекресток". Позже планируется выйти на 75 тыс. единиц готовой еды в день и отгрузка во все магазины X5 Group. 

Ранее в Петербурге растет число детей с ожирением. Врач напомнил родителям, что пища не должна быть развлечением. Еда – источник энергии, но переедание ведет к ухудшению самочувствия. 

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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