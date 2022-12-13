В Петербурге X5 Group открыла производство готовой еды

На первом этапе площадка обеспечит до 5 тыс. блюд из 35 наименований в сутки для 27 магазинов "Перекресток".

Стало известно, что в Петербурге ретейлер Х5 Group запустил собственное производство готовой еды. Площадка открыла на базе партнерской для холдинга фабрики Hot Hit. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказали в пресс-службе компании.

На первом этапе площадка обеспечит до 5 тыс. блюд из 35 наименований в сутки для 27 магазинов "Перекресток". Позже планируется выйти на 75 тыс. единиц готовой еды в день и отгрузка во все магазины X5 Group.

Ранее в Петербурге растет число детей с ожирением. Врач напомнил родителям, что пища не должна быть развлечением. Еда – источник энергии, но переедание ведет к ухудшению самочувствия.

Фото: Piter.tv

