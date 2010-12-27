"Леноблводоканал" сообщил о 95% готовности объектов водоснабжения и водоотведения к работе в зимний период

В районах пополнен аварийный запас материалов и оборудования, доукомплектованы парки спецтехники.

"Леноблводоканал" сообщает о 95% готовности объектов водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в зимний период.

В ходе подготовки к зиме ГУП "Леноблводоканал" совместно с МЧС проверил все пожарные гидранты, находящиеся на обслуживании областного водоканала. Выполнено обследование и техническое обслуживание станций обезжелезивания в Тихвинском, Волховском и Выборгском районах. Проверено техническое состояние комплексных очистных сооружений, подтверждена готовность перекачивающих канализационных насосных станций. Проведены ревизии водозаборных очистных сооружений и насосных станций систем водоснабжения, плановое обслуживание резервуаров "чистой" воды и водонапорных башен.

В районах пополнен аварийный запас материалов и оборудования, доукомплектованы парки спецтехники.

По оценке предприятия, наибольший объем работ проведен в Выборгском, Волховском, Лужском, Тихвинском районах.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО