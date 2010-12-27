"Ленинград" хочет собрать на своем концерте 60 тысяч человек

Группировка "Ленинград" планирует собрать на своем концерте в Зенит-Арене целый зал. Об этом сообщают городские СМИ.
Если это удастся, то они побьют свой прошлогодний рекорд по посещаемости. В Москве на их выступление пришли 47 тысяч человек.
Идем на рекорд!
Сергей Шнуров, в анонсировании концерта
Самое зажигательное шоу, как сообщают организаторы, посвящено 45-летию Сергея Шнурова и его новому альбому. Многие ожидают, что концерт войдет в историю отечественной музыки.
Это будет самое драйвовое и хулиганское шоу 2018 года. Это не только событие в культурной истории Северной столицы, но и самый массовый сеанс групповой психотерапии в стране.
Организаторы в интерьвью Metro
Концерт популярной петербургской группировки состоится 19 октября.
Ранее МИД России позвал лидера "Ленинграда" выступить в Сербии.
Фото: DG photo/ВК