"Ленэнерго" отсудило у Сясьстроя 3 миллиона рублей за самовольное подключение энергии

Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" получала электрическую энергию от компании.

"Ленэнерго" отсудило у Сясьстроя 3 миллиона рублей за электричество. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" получала электрическую энергию от компании. Однако представители "Ленэнерго" уличили учреждение в самовольном подключении к объектам электросетевого хозяйства.

Расчет объема бездоговорного потребления ответчиком электрической энергии осуществлены и приведены в Справке о расчете объема и стоимости бездоговорного потребления. Объем бездоговорного потребления ответчиком электрической энергии составил 390257 кВтч. Пресс-служба Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

На основании документов о бездоговорном потреблении электричества в адрес ответчика был выставлен счет за неуплату стоимости выявленного объема потребления электроэнергии в размере 3 129 188 рублей 77 копеек. Администрация Сясьстроя оплату не совершила. Тогда "Ленэнерго" обратилось в суд, который принял его сторону. С МО "Сясьстройское городское поселение" взыскали положенную сумму.

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