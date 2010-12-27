"Ленэнерго" находится в повышенном режиме готовности

Пока что данная мера коснулась только Ленобласти.

В Ленинградской области служба "Ленэнерго" заявило о переходе на режим повышенной готовности из-за предупреждения МЧС о шквальном ветре. Представители пресс-службы компании отметили, что изменению в работе на данный момент не подвергнется ведомство в Санкт-Петербурге. Однако, специалисты готовы к внештатным ситуациям.

Напомним, что утром 21 августа три поселка во Всеволожском районе лишились электричества из-за сильных порывов ветра. На месте работают аварийные службы "Ленэнерго". В ближайшее время подача энергии в поселки Сертолово, Елизаветинка и Вартемяги будет восстановлена.

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