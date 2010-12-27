"Ласточка"из Тосно в Петербург задержалась на час по техническим причинам

Также с часовым опозданием прибыли еще несколько поездов.

Вечером 5 ноября на железнодорожных путях под Колпино произошел транспортный коллапс. "Ласточке", следующая по маршруту из Тосно в Петербург, пришлось сделать непредвиденную остановку. Об этом сообщили пассажиры в социальных сетях.

Поезд выехал из Тосно в 17:42 и около 18:00 "застрял" на перегоне Колпино - Саблино. По информации ОЖД, "Ласточка" опоздала на час.

По словам пассажиров, это произошло из-за нехватки электричества на линии. По другой версии - поезд встал из-за обледенения контактного провода.

Из-за инцидента пришлось задержаться еще нескольким поездам. В пресс-службе ОЖД заявили, что виной тому стали погодные условия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что метро в Петербурге может подорожать до 60 рублей.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK