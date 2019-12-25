"Кроличья лапа" – кино о России, Франции и любви на фоне истории

Номинантка на премию "Оскар" и обладательница приза Каннского фестиваля, 72-летняя Нана Джорджадзе представила новую работу о любви, перестройке и хорошем вине. В фильме его будет много.

Главные роли в картине "Кроличья лапа" исполнили Светлана Щедрина, Николя Дювошель, Пьер Ришар, Евгений Ткачук, Евгения Добровольская и другие. Фильм еще идет в кино.

Слоган фильма – "Приведи маму в кино". Действительно, с первых минут картины становится понятно, что отцам и детям будет, что обсудить. Сюжет фильма разворачивается в период с начала 90-х до наших дней. В разгар перестройки молодая петербургская аристократка, эксцентричная художница Аля встречает во дворе-колодце двух заблудившихся французов. Интуристов Николя и его друга обокрали в забегаловке, и теперь они ищут место для завтрака. Аля приглашает французов к себе домой, в коммуналку. Там их встречают все герои того времени: алкоголик Гончаров и его друг Гена, одинокая соседка Нина и Аркадьевна – эрмитажная бабушка.

Вскоре после встречи симпатия Али и Николя перерастает в пылающую страсть. Пара будет бороться с желанием быть вместе и невозможностью осуществить его. Ведь какими сильными не были бы их порывы, герои – люди двух разных миров. Русская девушка чувствует себя чужой во Франции. Неловко и неуютно "породистому" французу в питерских коммуналках, ведь он привык жить в замке. Мешают героям и их прошлые отношения – жена Николя и бесконечно ревнующий друг детства Али – Митя.

Piter.tv пообщался с командой картины. На наши вопросы ответила продюсер фильма Юлия Соболевская и актриса Светлана Щедрина.

Piter.TV: О чем ваш фильм?

Юлия Соболевская, продюсер: Идея появилась случайно, хотя, как мы знаем, ничего случайного в этой жизни не бывает. Мы с подругой Ириной Лукиновой (сценарист фильма) пили чай, и у нас возникла идея снять фильм о женщине во всех её проявлениях, со всей её хрупкостью, трогательностью и при этом огромной силой.

PTV: Скажите, почему вы решили показать время перестройки без быта и трудностей 90-х?

Юлия Соболевская: События фильма начинаются на рубеже 90-х и заканчиваются в наши дни. Несмотря на бурную политическую эпоху, мы осознанно сделали фокус на любовной истории. Мы ушли от трудностей, малиновых пиджаков, голода и нищеты. Хотя в фильме есть моменты, где эта эпоха пробивается. Например, на вечеринке у главной героини Али молодежь ест простую отварную картошку, пьет кислое дешёвое вино, но они при этом очень счастливы. Вот именно это мы хотели показать – идею, что жизнь продолжается в любых условиях.

Наш фильм не про сложности девяностых, но все же мы не могли пройти мимо главных событий эпохи. Важным поворотом фильма был августовский путч. Мы показали его и тут же пошли дальше. Режиссер Нана Джорджадзе – очень большой художник, поэтому она сняла "оторванное от быта" кино, кино на все времена. К этому мы и стремились.

PTV: Одной из локаций фильма был выбран замок в бельгийском местечке Биу, дорогая и редкая локация. Как вы нашли ее? Насколько известно, это жилой замок, были ли проблемы договориться с жильцами?

Юлия Соболевская: По сценарию нам нужен был замок с виноградником. Мы просмотрели очень много вариантов, что-то отсеяли сразу, в итоге остановились на шести. Наша съемочная группа во главе со сценаристом Ириной Лукьновой побывала в каждом, и все они не соответствовали ожиданиям. В самый последний момент мы нашли замок, который каким-то чудесным образом совпал по всем характеристикам. Такое ощущение, что Ирина сначала съездила туда, а затем написала сценарий. Была только одна проблема – замок оказался жилой. Там обитала целая династия, на огромной территории, поделённой между всеми членами семьи. Они никого не пускали к себе в замок, никогда у них никто не снимал кино, но нам они почему-то поверили. Опять же, у нас на съемочной площадке присутствовали известные европейские актеры – Пьер Ришар и Николя Дювошель. Хозяев это очень подкупило, и они пошли нам навстречу. Они выделили целое крыло замка, и мы начали снимать.

PTV: Как на площадке появились французские актеры и Пьер Ришар?

Юлия Соболевская: Сначала у нас была мысль привлечь наших русских актеров сыграть французов. Но потом мы поняли, что это какая-то чудовищная ложь. Затем режиссёр Нана Джорджадзе пригласила на съемки Пьера Ришара, она считает его своим талисманом. Она снимала его в своих предыдущих фильмах, и после этого у них завязалась крепкая дружба. В нашем кино ему особенно понравился сценарий, что немаловажно. Ведь Ришар и сам в жизни, и в фильме – дедушка винодел. Кому будет неприятно работать и при этом все время заниматься любимым делом: пить вино?

PTV: Как зритель, вы сама любите такое кино – лирическая мелодрама, история любви?

Юлия Соболевская: Я люблю истории про людей, я люблю истории про судьбы. Я становлюсь наблюдателем с одной стороны, а с другой ищу сопричастности, внутренней похожести на героя. Мне нравятся истории о любви. Мне нравятся истории о жизни. Я думаю, что мы создали кино, после просмотра которого есть, о чем поговорить. Да, я люблю фильмы о любви.

PTV: Какие у вас воспоминания о перестройке?

Светлана Щедрина, исполнительница главной роли: О временах перестройки я помню мало, так как была ещё ребёнком. Мои родители пытались меня оградить о всего, что происходило в стране. Что-то я конечно видела по телевизору, но всё это помнится мне очень размыто, невнятно. Только сейчас я узнаю множество нового этих временах, видела какие-то фильмы, какие-то читала книги. О моём детстве только самые светлые воспоминания, никак не связано с самыми страшными перемены в нашей страны.

PTV: Как вы относитесь к поступку героини, бросить все, уехать во Францию с женатым мужчиной?

Светлана Щедрина: Изначально Аля не знала, что Николя женат. В фильме этот факт ее сильно расстроил. Затем они встретились, когда жена его бросила, и он был свободным мужчиной. Николя полетел по зову своего сердца. Я свою героиню не осуждаю. Брак Николя практически распался, когда они с Алей встретились.

PTV: Как вам было учить французский? Далось легко или же с усилиями?

Светлана Щедрина: Французский я начала учить за годы начало съемок, когда я еще не подозревала, что язык пригодится мне таким образом. Поэтому конечно мне было не так сложно, как если бы я впервые с этим столкнулась. Мне сильно помогали мои партнёры, наш замечательный звукорежиссер Филипп Ришар готовил меня ко всем сценам на французском языке.

На первый взгляд, классическая любовная мелодрама, "Кроличья лапа" проникает в душу зрителя и окунает ее в предельно знакомую атмосферу. Создается впечатление, что ты уже где-то видел, где-то уже слышал эту историю. Продюсер фильма Юлия Соболевская отметила, что сценарий фильма создан из разных жизней, из разных опытов людей.

"В фильме много Петербурга, так же, как и Франции. В девяностые прошла юность многих жителей нашей страны. Ну кто из нас не жил в общежитии или коммуналке, это радость, это счастье, это веселье, которое вспоминается всегда вне зависимости от тяжести жизни", – отмечает Юлия.

Фильм "Кроличья лапа" – скорее не про интригующие сюжетные повороты и захватывающий сценарий, а про атмосферу. Легкую, летящую, как и сама главная героиня, которая спустя столько лет сохраняет в себе легкое безрассудство и очарование.

Текст: Сабина Зайнуллина / Piter.tv

Фото: предоставлено прокатчиком картины