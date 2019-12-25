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"Конкорд" Пригожина проиграл в битве за трубопровод в доме на Васильевском острове
Сегодня, 18:30
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"Конкорд" Пригожина проиграл в битве за трубопровод в доме на Васильевском острове

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Спор длился почти два года.

Арбитражный суд Петербурга отклонил жалобу компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" бизнесмена Евгения Пригожина. Постановление от 24 августа опубликовано на сайте суда. 

В ноябре 2019 года Государственная жилищная инспекция обнаружила в доме № 1/25 по 6-й линии Васильевского острова течь воды из трубы. После чего Госжилинспекция направила в ТСЖ предписание об устранении нарушения. ТСЖ в свою очередь направило компании требование о предоставлении доступа к общему имуществу собственников многоквартирного дома – трубопроводу холодного водоснабжения, расположенному под полом помещения компании, для проведения текущего ремонта и устранения аварийной ситуации. Однако компания отказала в предоставлении доступа. Жильцы решили обратиться в Арбитражный суд с иском к компании. 

Суд встал на сторону жильцов, признав трубу имуществом дома, и обязал компанию предоставить доступ. Однако решение компанию вовсе не устроило. Фирма решила его оспорить, но безуспешно.

Ранее мы писали, что пресс-служба "Конкорда" сообщила о годовом заработке Пригожина в 120 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, евгений пригожин, жильцы, конконрд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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