"Конкорд" Пригожина проиграл в битве за трубопровод в доме на Васильевском острове

Спор длился почти два года.

Арбитражный суд Петербурга отклонил жалобу компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" бизнесмена Евгения Пригожина. Постановление от 24 августа опубликовано на сайте суда.

В ноябре 2019 года Государственная жилищная инспекция обнаружила в доме № 1/25 по 6-й линии Васильевского острова течь воды из трубы. После чего Госжилинспекция направила в ТСЖ предписание об устранении нарушения. ТСЖ в свою очередь направило компании требование о предоставлении доступа к общему имуществу собственников многоквартирного дома – трубопроводу холодного водоснабжения, расположенному под полом помещения компании, для проведения текущего ремонта и устранения аварийной ситуации. Однако компания отказала в предоставлении доступа. Жильцы решили обратиться в Арбитражный суд с иском к компании.

Суд встал на сторону жильцов, признав трубу имуществом дома, и обязал компанию предоставить доступ. Однако решение компанию вовсе не устроило. Фирма решила его оспорить, но безуспешно.

Ранее мы писали, что пресс-служба "Конкорда" сообщила о годовом заработке Пригожина в 120 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv