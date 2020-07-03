Гаубица выполнила стрельбу в режиме "шквал огня".

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" одновременно поразила цель шестью снарядами. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Военные проверили технику на полигоне в режиме стрельбы "шквал огня". В этом режиме гаубица ведет огонь по нескольких баллистическим траекториям, чтобы выпущенные последовательно снаряды ликвидировали цель в один момент времени.

Первый снаряд выстреливается при большом угле возвышения орудия с использованием полного метательного заряда. Затем угол орудия снижается, для второго снаряда метательный заряд меньше, чтобы он летел по более пологой траектории с меньшей скоростью. Затем угол снова снижается, в полет отправляется третий снаряд, заряд еще меньше. И так далее источник агентства

Напомним, что система управления огнем для "Коалиции-СВ" дает практически мгновенный автоматический расчет углов возвышения орудия, а также пауз между выстрелами. Они зависят от дальности до заданной мишени, местоположения самой техники, погодных условий, направления ветра и других характеристик.

Сухопутная гаубица "Коалиция-СВ" вооружит корабли.

Фото: Минобороны России