"Книжный салон" откроется 18 мая на Дворцовой площади

В этом году одну из площадок посвятят искусственному интеллекту.

В четверг, 18 мая, на Дворцовой площади откроется "Книжный салон". Он пройдет до 21 мая. Основными темами станут в том числе 320-летие Санкт-Петербурга, "Год педагога и наставника".

В этом году одну из площадок посвятят искусственному интеллекту. Представят различные мультимедийные инсталляции. И по традиции состоятся встречи с писателями, лекции и презентации книг.

Ранее петербуржцы смогут купить еду и напитки "Буше" в автоматах. Средний чек оценивается в 500 рублей.

Фото: Piter.tv

