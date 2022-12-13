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"Книжный салон" откроется 18 мая на Дворцовой площади
Сегодня, 19:40
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"Книжный салон" откроется 18 мая на Дворцовой площади

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В этом году одну из площадок посвятят искусственному интеллекту.

В четверг, 18 мая, на Дворцовой площади откроется "Книжный салон". Он пройдет до 21 мая. Основными темами станут в том числе 320-летие Санкт-Петербурга, "Год педагога и наставника". 

В этом году одну из площадок посвятят искусственному интеллекту. Представят различные мультимедийные инсталляции. И по традиции состоятся встречи с писателями, лекции и презентации книг.

Ранее петербуржцы смогут купить еду и напитки "Буше" в автоматах. Средний чек оценивается в 500 рублей.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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