"Книжный поезд" 2026 завершил экспедицию и вернулся в Петербург

За время поездки в мероприятиях приняли участие более 15 тысяч человек.

В Петербург вернулся "Книжный поезд" 2026, который отправился из Северной столицы 5 сентября. В рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта писатели и другие представители творческой сферы проехали через несколько российских городов, проводя встречи с читателями и образовательные мероприятия.

Маршрут экспедиции прошел через Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград и Сочи. В городах-остановках организовали пленарные заседания с представителями регионов, встречи с авторами, книжные клубы, лектории, публичные дискуссии, выступления в библиотеках и образовательных учреждениях.

Пассажирами "Книжного поезда" стали писатели Олег Рой, Валерий Попов, Борис Орлов, Альберт Жалилов, Алексей Варламов, Любовь Казарновская, Анна Литвинова, Дмитрий Емец, Ася Лавринович и другие авторы.

Одной из основных задач нового сезона стала популяризация чтения среди детей и молодежи. Для юных участников подготовили интерактивные программы, встречи с писателями, творческие лаборатории и семейные чтения.

По словам президента всероссийского фестивального движения "Книжные маяки России" Дениса Котова, в ходе экспедиции прошло около 337 мероприятий. С учетом встреч в рамках школьных фестивалей их количество превысило 400. К отдельным событиям в дистанционном формате подключились представители около 50 регионов России.

Более 15 тысяч человек лично посетили мероприятия, которые проходили во время путешествия "Книжного поезда".

Нынешний сезон также посвятили юбилею Владимира Даля. Как отметил Денис Котов, проект продолжит связанные с этой датой мероприятия до 22 ноября. Среди планируемых инициатив он назвал сбор современных пословиц и поговорок, которые могут дополнить известный труд русского лексикографа.

В этом году к проекту присоединились не только писатели, но и режиссеры. По словам директора федерального проекта "Книжный поезд" и генерального продюсера фестиваля "Литература и кино" Максима Афоненкова, это связано с развитием нового направления.

Организаторы также рассматривают возможность дальнейшего расширения проекта за счет театральных и музыкальных мероприятий. По их замыслу, книга может стать основой для разных видов творчества, а сам "Книжный поезд" со временем превратиться в масштабное культурное пространство, объединяющее литературу, кино, театр и музыку.

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Фото: Piter.TV