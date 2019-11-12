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"Каждый трек как татуировка": рэпер ST назвал свои самые важные песни

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Музыкант и автор песен сравнил свои треки с татуировками.

Рэпер ST назвал съемочной группе Piter.TV самые важные треки в своей карьере. Музыкант и автор песен сравнил свои треки с татуировками.

Каждый трек как татуировка – это определенный этап моей жизни, с ним связана определенная часть моего становления. Поэтому выделить что-то одно сложно. Когда был концерт в Москве, конечно, многие люди подхватили "Иду ко дну", но я удивился, насколько сильно все кричали Каренину. В медиа больше качала "Луи" этим летом. Я очень рад, что песни "Под прицелом" и "Перед рассветом" находят отклик. Невозможно угадать, кому что понравится. Надо просто делать то, что любишь.

ST, рэпер

Концерт ST прошел в Санкт-Петербурге 1 ноября.

Фото и видео: Piter.TV

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Категории: Репортажи, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Интервью,

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