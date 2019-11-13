ST: "Петербург более тонко чувствующий и нуарный, чем Москва"

Рэпер рассказал съемочной группе Piter.TV, что чувствует к Москве и Санкт-Петербургу.

Рэпер и автор песен ST рассказал съемочной группе Piter.TV, что чувствует к Москве и Санкт-Петербургу. Он отметил, что Петербург размереннее, чем столица. При этом к Москве музыкант испытывает особое чувство.

Москва – это дом, дома и стены помогают. Несмотря на то, что Петербург в последнее время стал гораздо ближе, чем раньше, благодаря "Ленинграду" и друзьям. Санкт-Петербург более такой в дымке, в поребриках, более тонко чувствующий и нуарный. Москва она настолько разная, там всплеск, буря, сумасшедший ритм. Петербург размеренный и спокойный. ST, рэпер

Ранее Piter.TV публиковал репортаж с концерта рэпера. На сцене ST представил новый альбом и вспомнил старые хиты.

Фото и видео: Piter.TV