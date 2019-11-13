Рэпер ST: "Любой музыкант имеет право быть гражданином"

Рэпер ST поделился своим мнением о необходимости высказывать собственную позицию. Музыкант считает, что каждый творческий человек является гражданином и может отстаивать свою точку зрения публично.
Я считаю, что музыканты должны творить и быть вне политики. Но любой музыкант имеет право быть человеком и гражданином и высказывать свою позицию как человек и гражданин своей страны. А как музыкант – надо заниматься музыкой.
ST, рэпер
ST выступил в Петербурге с концертом, на котором презентовал новый альбом "Поэт Дуэт".
Фото и видео: Piter.TV
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