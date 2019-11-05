Полный спектр эмоций: как Петербург встретил рэпера ST

В Aurora Concert Hall прошел концерт рэпера ST, где он презентовал новый альбом "Поэт-дуэт".

Петербург встретил рэпера ST тепло. Зал подпевал не только таким старым трекам, как "Иду ко дну", но и поддерживал треки из новых альбомов музыканта "Поэт" и "Поэт-дуэт".

В этом прелесть моих вечерних концертов, что вы получаете полный спектр эмоций. Вы можете поплакать под "Каренину", "Счастье любит тишину", помиловаться под "Гравитацию" и "Идиллию", поматериться под "Балалайку" и просто уйти в отрыв на слэме под "Сумасшедший русский". Все как в жизни – полный спектр эмоций. ST, рэпер

ST рассказал Piter.TV, как ему пришла идея записать альбом с дуэтными треками и почему часть песен из предыдущего альбома не вошла в него.

Альбом построен на моих жизненных наблюдениях, на историях людей, на моих рассказах об их жизнях. Там есть личные песни, например, песня "Родители", поэтому, например, в альбоме "Поэт-дуэт" нет дуэтной версии этой песни, потому что вряд ли кто-то может мою личную историю рассказать за меня. В альбоме "Поэт" каждая песня заслуживает внимания людей, хотелось дать им дополнительную жизнь и по-новому их раскрыть, дать человеку посмотреть на те же истории глазами других людей. Так у нас получилось и с "Карениной", где 25/17, Нигатив и Дима Качмар, удалось сделать тяжеловеснее "Счастье любит тишину". Прекрасно вписалась Мари Краймбрери в "Луи". ST, рэпер

Фото и видео: Piter.TV, YouTube-канал realstoizsta