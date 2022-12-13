"Касатка" − полёт продолжается!

Санкт-Петербургский Молодежный театр на Фонтанке 8 и 9 марта презентовал новую версию легендарного спектакля Семёна Спивака "Касатка" по пьесе Алексея Толстого, написанной в 1916 году. Пьеса названа сценическим прозвищем главной героини, Марьи Семёновны Косаревой, бывшей певицы в петербургском театре-саде "Аквариум".

Обновлённая постановка получила название "Касатка. Новый полёт". Сценография и режиссёрская концепция осталась прежними, а вот актёры, сыгравшие главных героев, почти все в новом спектакле заменены на "молодую поросль", выращенную в мастерской Семёна Спивака в РГИСИ, на сцене Молодежного театра. Александр Строев, Наталья Суркова, Зоя Буряк, Михаил Черняк, Геннадий Косарев, Евгений Клубов играли в этом спектакле 22 года и уже давно "переросли" по возрасту своих персонажей. Хотя зрители не замечали этого несоответствия. Ведь названные артисты – настоящие мастера и любимцы публики, а спектакль – легенда театрального Петербурга.

В прежней "Касатке" зрители становились свидетелями подлинного чуда актёрской игры. К садовому столику, за которым сидели пожилая тётушка Варвара Ивановна Долгова (Татьяна Григорьева) и её воспитанник Илья Ильич Быков (Александр Строев) выходила главная героиня, надломленная жизнью и уставшая от нелюбви Касатка (Наталья Суркова). После невзначай брошенных ею слов, Илья Ильич вдруг узнавал в ней свою недоступную возлюбленную, о которой долгое время грезил душными петербургскими ночами. Погруженный в свои воспоминания он напряженно следил за малейшим движением Касатки. И было до мурашек очевидно, что в душе героя вновь просыпаются забытые чувства, что безответная любовь вновь заставляет его страдать. Впечатление усиливала музыка, озвучивавшая душевное смятение Ильи Ильича. Из этой потрясающей сцены логично следовало развитие событий. Душа Касатки, доселе сосредоточенная на отношениях с князем Бельским, вдруг открывалась для любви. Да так, что гордая женщина, забыв о чувстве собственного достоинства, начинала всеми силами добиваться Ильи Ильича – ведь она влюблялась в его любовь, заражалась его страстью. Сам же Илья Ильич поначалу пытался сопротивляться любви, когда-то уже обманувшей его надежды. И только после того как его мудрая невеста Раиса Глебовна (ее играла Зоя Буряк), полюбившая князя, отказывалась от героя, он уезжал вместе с Касаткой, чтобы отправиться в счастливое странствие вместе с любимой по необъятным волжским просторам…

Артисты, игравшие в первом варианте спектакля, были подобраны очень точно. Игравший Илью Ильича Александр Строев – по словам кинорежиссёра Юрия Кузина "дьявольски талантливый", – психологически точный, брутальный, с красивым, звучным басом. Наталья Суркова в роли Касатки – своенравная, кокетливая и земная, олицетворяющая радость жизни. Михаил Черняк, исполнявший роль князя Бельского – ироничный и смешной. Его партнёрша Зоя Буряк – вдумчивая и женственная русская красавица.

Татьяна Григорьева, игравшая тётушку Варвару, казалось, была одним большим сердцем, обнимавшим безусловной любовью своих дорогих воспитанников и несравненного племянника. Её большие, широко распахнутые глаза искренне не понимали странностей "нового" мира. А характерный высокий голос добавлял комизма образу провинциальной чудачки. Отказаться от такой исполнительницы не смогли и в новой версии спектакля. Но так получилось, что в дни премьеры обновлённой "Касатки" роль исполняла Регина Щукина, придумавшая для нее новые краски. В отличие от трогательной героини Татьяны Григорьевой, тётушка Регины Щукиной более иронична, проницательна. Но не лишена и комизма: когда после принятия очередной рюмки наливки тётушка закатывает глаза и рукой поправляет чепец на своей голове, выглядит это более чем забавно.

К огромной радости зрителей роль Абрама Желтухина продолжает играть Сергей Барковский. Он виртуозен в роли забавного чудака и неприкаянного неудачника, и, пожалуй, это главный комик спектакля. Появление на сцене Желтухина-Барковского много лет зал неизменно встречал и продолжает встречать сейчас громкими аплодисментами. А некоторые реплики героя уже перешли для зрителей Молодёжного театра в разряд мемов.

Касатка для Алисы Варовой, выпускницы мастерской С. Я. Спивака, – уже не первая главная роль в спектаклях Молодёжного театра. Со студенческих лет она играет Настасью Филипповну в спектакле "Идиот. 2012". Еще одна крупная роль актрисы – Нюра в спектакле "В день свадьбы" по В. Розову. Актриса невероятно хороша внешне – высокая и стройная, с открытым лицом и лучистыми глазами. Когда вместе с князем Бельским (Андрей Кузнецов) они появляются "при параде" на деревенском завтраке у Варвары Ивановны, то выглядят как пара настоящих аристократов эпохи модерн (в немалой степени благодаря замечательным костюмам художника Михаила Воробейчика). Жеманство и кокетство Касатки не главное в исполнении Алисы Варовой. Чувства героини к Илье Ильичу, её борьбу за любимого человека актриса передает очень ярко и правдиво.

Большая удача новой "Касатки" – Илья Ильич в исполнении Александра Тихановского, которому удалось воплотить твёрдый мужской характер своего персонажа. Запоминается пластическая композиция, посвященная любви Мужчины и Женщины, когда герои двигаются под вспышки молний: в исполнении молодых артистов, полных свежести и жизненных сил, она очень красива.

Хороша собой, женственна и лирична в новой версии невеста Ильи Ильича Раиса Глебовна, которую играет Василина Кириллова.

Андрей Кузнецов, которому удается балансировать на грани лирического и комического, в роли князя Бельского утончён и интеллигентен.

Еще одним исполнителем, перешедшим из прежнего спектакля в новый, является Алексей Одинг. Матрос Панкрат в исполнении этого артиста, с его характерным "Ну, паря, ты даёшь!", очень полюбился зрителям. Но и в устах Руслана Бальбуциева, сыгравшего роль Панкрата на премьере, коронная фраза героя звучит весьма жизнерадостно.

Новыми красками заиграл образ Веры, созданный Дарьей Вершининой. Истосковавшаяся по событиям юная провинциалка в исполнении актрисы получилась очень живой, а её комический дуэт с Анной Аполлосовной (обаятельную Елену Соловьеву также оказалось заменить в спектакле невозможно) – невероятно смешным.

Новая версия "Касатки", как и любой спектакль, уже набирает высоту. И даже после первых двух показов спектакля видно, что "полёт" проходит замечательно и многообещающе.

Текст: Мария Кросс

Фото: Юлия Кудряшова