Фитнес-блогер "АняПрокачай" погибла в ДТП в Кемерове

Погибшая была популярным в Кузбассе тренером.

Фитнес-блогер из Кемерова Анна Лопатина, известная как АняПрокачай, попала в смертельное ДТП. Об этом сообщила "Российская газета".

Обстоятельства аварии пока не уточнялись. В октябре девушке должно было исполниться 30 лет. Прощание с Анной Лопатиной пройдет 27 августа в Кемерове. У блогера остались трое детей. Друзья и коллеги организовали сбор средств в помощь ее семье.

Лопатина являлась одним из самых востребованных тренеров в Кемерове по восстановлению физической формы. За время своей работы она помогла преобразиться более чем 100 девушкам.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)