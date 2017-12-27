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"Гражданский проспект" закрыли на вход и выход
Вчера, 15:38
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nadiputintseva
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"Гражданский проспект" закрыли на вход и выход

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В вестибюле обнаружили бесхозный предмет.

21 января для пассажиров закрылась станция красной ветки петербургского метро "Гражданский проспект". По информации пресс-службы подземки, причина зыкрытия в найденном бесхозном предмете в вестибюле.

Пассажиров экавуировали в 14:48. Поезда следуют мимо станции. Петербуржцы дожидаются открытия на улице или на соседний остановках.

Напомним, что  подземка активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Ранее Piter.tv сообщал, что петербургский метрополитен собирается создать серию комиксов о забытых вещах.

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Теги: гражданский проспект закрыли , новости спб
Категории: Новости СПб Происшествия

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