"Гражданский проспект" закрыли на вход и выход

В вестибюле обнаружили бесхозный предмет.

21 января для пассажиров закрылась станция красной ветки петербургского метро "Гражданский проспект". По информации пресс-службы подземки, причина зыкрытия в найденном бесхозном предмете в вестибюле.

Пассажиров экавуировали в 14:48. Поезда следуют мимо станции. Петербуржцы дожидаются открытия на улице или на соседний остановках.

Напомним, что подземка активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Ранее Piter.tv сообщал, что петербургский метрополитен собирается создать серию комиксов о забытых вещах.