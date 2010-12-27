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"Горэлектротранс" отменил три аукциона на покупку троллейбусов
Сегодня, 19:30
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nadezhda_sib

"Горэлектротранс" отменил три аукциона на покупку троллейбусов

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"Горэлектротранс" отменил аукционы на покупку троллейбусов в лизинг, которые были объявлены 20 ноября. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 9 декабря. 

Всего в компании планировали закупить 87 троллейбусов на 3,7 млрд рублей, 35 - с увеличенным автономным ходом и 20 - особо крупного класса. Транспортные средства должны были арендовать в следующем году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Пассажиравтотранс" закупит к маю 2020 года  новые односекционные автобусы. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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