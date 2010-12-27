"Горэлектротранс" отменил три аукциона на покупку троллейбусов

"Горэлектротранс" отменил аукционы на покупку троллейбусов в лизинг, которые были объявлены 20 ноября. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 9 декабря.

Всего в компании планировали закупить 87 троллейбусов на 3,7 млрд рублей, 35 - с увеличенным автономным ходом и 20 - особо крупного класса. Транспортные средства должны были арендовать в следующем году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Пассажиравтотранс" закупит к маю 2020 года новые односекционные автобусы.

Фото: Piter.TV