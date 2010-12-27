Гонщик на Gelandewagen Шамсуаров прокомментировал новость об изнасиловании девушки

Сын вице-президента компании "Лукойл" рассказал, что вступил в половую связь с девушкой по обоюдному согласию.

Сын вице-президента компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров, скандально известный своими гонками на Mercedes Gelandewagen по ночной Москве, прокомментировал новость об изнасиловании девушки. Он рассказал, что половая связь между ними была обоюдной. Об этом сообщает телеканал "РЕН-ТВ".

По словам обвиняемого, заявившая на него девушка работала в сфере эскорт-услуг и жаловалась на материальное положение. Во время их общения потерпевшая позвонила матери и начала говорить, что ее насильно удерживают. После этого Шамсуаров вырвал у знакомой телефон и сказал в трубку, что она может идти, куда хочет.

Стоит отметить, что сама девушка дала совершенно другие показания. Она подала заявление в полицию, в котором рассказала об изнасиловании. По словам потерпевшей, это произошло в одной из квартир дома на площади Победы. Указанный адрес совпадает с адресом Шамсуарова. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, в мае 2016 года Руслан Шамсуаров, находясь за рулем Mercedes Gelandewagen, устроил гонки с сотрудниками полиции по ночной Москве. Друзья водителя, злостно нарушавшего ПДД, вели в этот момент трансляцию происходящего в Periscope.

Ранее мы писали, что в Петербурге на краденном Range Rover угнали Toyota Land Cruiser.

Фото: Одноклассники / Руслан Шамсуаров