В Петербурге на краденном Range Rover угнали Toyota Land Cruiser

К внедорожнику прицепили тросом другую иномарку.

В пятницу, 2 ноября, около 4 часов утра в полицию Приморского района обратился 38-летний петербуржец и заявил об угоне своего дорогого автомобиля Toyota Land Cruiser 200. По его словам, машина была припаркована возле дома №23/2 на Парашютной улице. Угонщики прицепили внедорожник к другому авто и скрылись с места происшествия. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Этим же утром в полицию Красноселького района обратился 46-летний мужчина. Он рассказал о похищении Range Rover Sport с улицы Маршала Казакова, 38. В 04:24 возле дома №13 по проспекту Испытателей инспекторы ДПС остановили автомобили. За рулем одного из них оказался 30-летний гражданин. Остальные грабители успели скрыться. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Поиск остальных преступников продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали группу автоугонщиков.

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