"Гоголь.Начало" в первый день проката собрал 50 миллионов

31 августа состоялась премьера фильма "Гоголь.Начало".

Со слов генерального директора ТВ3 Валерия Федорович, все создатели рады таким результат. Фильм собрал за первый день проката более 50 миллионов рублей.

"На самом деле, конечно, критики будет много. Никто некогда не показывал сериалы в кинотеатрах. И вообще эта история не столько про деньги, про сборы, сколько про попытку поднять качество сериалов до такого уровня, чтобы их можно было показать в кинотеатрах. Эта история для меня важнее, чем какие-то сборы и еще что-то"- признался продюсер картины Александр Цекало Piter.tv

Напоминаем, что в фильме Гоголь превращён в настоящего детектива, приходится сталкиваться с нечистой силой. Фильм будет разделен на 4 части, зрители смогут посмотреть до декабря, далее сериал покажут на телеканале ТВ3.